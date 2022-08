Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mobiltelefon aus KFZ entwendet

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. August 2022), im Zeitraum von 14:40 Uhr bis 14:50 Uhr, kam es in Kleve zu einem Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise, Zugang zu einem an der Materborner Allee abgestelltem Citroen Jumper und entwendeten ein Mobiltelefon sowie eine Schachtel Zigaretten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

