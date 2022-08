Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfallflucht

Opel Corsa beschädigt

Issum-Sevelen (ots)

Am Samstag (6. August 2022) gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rheurdter Straße in Sevelen eine Unfallflucht. Der Fahrer eines Fiat Ducato beschädigte beim Rückwärtsfahren einen geparkten violettfarbenen Opel Corsa und fuhr schließlich davon, ohne mit der Geschädigten vor Ort zu sprechen. Die Polizei bittet die Zeugin, die die Besitzerin des Corsa auf die Beschädigung aufmerksam gemacht hat, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ms)

