Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfall auf Radweg gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochnachmittag, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Jena und Zöllnitz, welcher jedoch erst 19 Uhr polizeilich bekannt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 81-jähriger mit seinem E-Bike (Pedelec) aus Richtung Jena kommend in Richtung Zöllnitz. Eine 26-jährige Fußgängerin war in selbiger Richtung unterwegs. In einer Senke stieß der Zweiradfahrer gegen die Fußgängerin, woraufhin beide zu Fall kamen. Ein Zeuge fand den 81-Jährigen knapp 1,5 Meter entfernt von seinem E-Bike auf dem Boden liegend, die Fußgängerin saß, ebenfalls am Boden, auf Höhe des Zweirades in der Nähe eines Feuerlöschteiches. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte beide Personen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten oder Hinweise zum Hergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell