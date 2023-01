Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230112.2 Kiel: 2. Polizeirevier kontrollierte Radfahrende

Kiel (ots)

Mittwoch führten Polizistinnen und Polizistinnen des 2. Reviers Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende durch. Sie stellten hierbei zahlreiche Verstöße fest. Besonders in Erinnerung blieb die Ankündigung eines Radfahrers.

Dieser gab trotzig an, nachdem er wegen eines Rotlichtverstoßes in den Fokus geriet, dass er in Zukunft wieder auf sein Auto umsteige, wenn er weiterhin alle paar Tage als Radfahrer ein Bußgeld erhalte. Er erhielt den Hinweis, dass er künftige Bußgelder ganz einfach verhindern könne, wenn er sein Fahrverhalten den Regeln der Straßenverkehrsordnung anpasse.

Neben ihm fielen weitere 15 Personen auf, die das Rotlicht der Ampeln an den Kontrollstellen am Sophienblatt, der Andreas-Gayk-Straße, dem Knooper Weg sowie am Wall missachteten. Hinzu kommen zwei Personen, die während der Fahrt ein Handy benutzten sowie neun Räder ohne Beleuchtung. Weiterhin stoppten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten neun Fahrerinnen und Fahrer, die die Fußgängerzone außerhalb der erlaubten Zeiten befuhren.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell