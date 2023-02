LPI-J: Betrunken Unfall verursacht

Jena (ots) - Als eine 43-jährige Fahrzeughalterin am Mittwochmorgen zu ihrem in der Merseburger Straße geparkten Pkw VW kam stellte sie fest, dass alle vier Reifen luftleer waren. Unbekannte beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die Reifen, sodass die Luft komplett entwich. Überdies beschädigten der oder die Täter sowohl die vorderen als auch den Heckscheibenwischer. Hinweise zu dem oder den Täter gibt es aktuell nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

