POL-WOB: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Westerstraße 23.09.2022, 15.00 Uhr

Wolfsburg, OT Mörse, Letzlinger Straße

23.09.2022, 16.00 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu zwei Straßenverkehrsgefährdungen die sich bereits vor einem Monat zugetragen haben sollen. In beiden Fällen soll ein dunkler Pkw als Tatmittel eingesetzt worden sein.

An dem betreffenden Freitagnachmittag, kam es einmal um 15.00 Uhr in der Westerstraße in Fallersleben und eine Stunde später, um 16.00 Uhr in der Letzlinger Straße in Mörse zu Verkehrssituationen, die jetzt polizeiliche Ermittlungen nach sich ziehen.

Zeugen, die an einem oder an beiden genannten Orten gefährliche Verkehrssituationen beobachtet haben, oder sogar mögliche Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei in Fallersleben melden. Telefon: 05362/947410.

