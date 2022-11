Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter belästigt Frau - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr soll sich ein bislang unbekannter Täter vor einer Frau in der Bahnhofstraße entblößt haben. Die Beiden hatten sich zuvor in einer Lokalität in der Hauptstraße kennen gelernt. Der Unbekannte bot der Frau schließlich an, sie auf ihrem Heimweg zu begleiten. Kurz bevor sich die Wege der Personen trennten, zog der Mann sich auf Höhe einer Bäckerei aus und nahm sein Glied in die Hand. Nachdem die Frau mitteilte, die Polizei zu alarmieren, stieg der Verdächtige auf sein Fahrrad und flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre alt, braunes kurzes Haar, braune Augen, trug eine rote Jacke sowie eine Jeans. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen übernommen. Zeugen, welche Hinweise zur Sache oder dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich mit beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

