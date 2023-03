Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer erliegt Unfallfolgen

Bocholt (ots)

Drei Tage nach einem Verkehrsunfall ist am Sonntag ein Mann aus Bocholt an den Folgen des Geschehens leider verstorben. Wie berichtet, war der 69-Jährigen am späten Donnerstagabend mit einem Pedelec an der Münsterstraße gegen einen Ampelmast gestoßen. Er war gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. (to)

