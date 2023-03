Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Zusammenstoß beim Einbiegen

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Coesfelder Straße / Preinhok / Sandheck;

Unfallzeit: 20.03.2023, 11.45 Uhr;

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Groß Reken gekommen ist. Ein Everswinkeler befuhr gegen 11.45 Uhr die Straße Sandheck in Richtung Groß Reken. Als der 62-Jährige nach links auf die bevorrechtigte Coesfelder Straße abbog, stieß er mit dem Wagen einer Rekenerin zusammen. Die von links kommende 63-Jährige war in Richtung Bundesstraße 67 unterwegs gewesen. Die Autofahrerin kam ins Krankenhaus. (to)

