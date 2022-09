POL-S: Neue Beschäftigte bei der Stuttgarter Polizei begrüßt

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (31.08.2022) in eine Wohnung an der Stuttgarter Straße eingebrochen und haben unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Täter schoben zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr den heruntergelassenen Rollladen an der geöffneten Terrassentür nach oben und durchwühlten die Wohnung. Anschließend flüchteten sie ...

mehr