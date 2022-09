Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollladen nach oben geschoben und in Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (31.08.2022) in eine Wohnung an der Stuttgarter Straße eingebrochen und haben unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Täter schoben zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr den heruntergelassenen Rollladen an der geöffneten Terrassentür nach oben und durchwühlten die Wohnung. Anschließend flüchteten sie mit zirka 600 Euro Bargeld, einem iPad und mehreren Armbanduhren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

