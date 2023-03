Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorroller manipuliert

Borken (ots)

Kontrollort: Borken, Brinkstraße;

Kontrollzeit: 21.03.23, 11.40 Uhr;

Eine Strafanzeige eingehandelt hat sich am Dienstag in Borken der Fahrer eines "frisierten" Motorrollers. Polizeibeamte hatten den Jugendlichen auf der Brinkstraße angehalten: Der 17-Jährige war zuvor mit einem Tempo unterwegs gewesen, dass deutlich jenseits von 25 km/h lag. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es an dem Zweirad zu einer technischen Manipulation gekommen war - mit der vorgelegten Betriebserlaubnis stand das jedoch nicht in Einklang. Denn diese wies den Roller lediglich als Mofa aus, und der Fahrer konnte auch nur eine entsprechende Prüfbescheinigung vorweisen. Die erforderliche Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Fahrt hatte damit ein unfreiwilliges Ende gefunden; auf den Heidener kommen nun die Folgen eines Strafverfahrens zu.

Erneut weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass neben dem Strafverfahren weitere Folgen für die Betroffenen möglich sind. Insbesondere kann die Führerscheinstelle, der solche Fälle grundsätzlich mitgeteilt werden, bei Zweifeln an der Eignung des Führerscheininhabers oder -bewerbers Maßnahmen, wie zum Beispiel eine kostenpflichtige medizinisch-psychologische-Untersuchung, anordnen. Ebenso kann entschieden werden, dass ein möglicher Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis an eine gewisse "Bewährungszeit" gebunden wird. Hinzu kommt, dass der erforderliche Rückbau ebenso Kosten verursachen kann, wie eine eventuell notwendige Untersuchung des Fahrzeugs durch einen Sachverständigen. Im Falle eines Unfalls muss zudem mit hohen Regressforderungen der Versicherung gerechnet werden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell