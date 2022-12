Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fußgänger nach Sturz verstorben

Ulm (ots)

Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, ging ein 77 Jahre alter Mann auf der Hauptstraße. Er rutschte auf dem schneeglatten Gehweg aus und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste stationär in einer Klinik versorgt werden. Der Mann erlag am Sonntag seinen Verletzungen. Der Verkehrsdienst Laupheim (07392/9630320) sucht Zeugen, die den Sturzvorgang beobachtet haben.

