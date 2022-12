Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Geldbeuteldiebstahl

Auf die Einnahmen einer Gaststätte hatte es ein 39-Jähriger abgesehen.

Ulm (ots)

Am Samstagabend hielt sich der Mann in einer Gaststätte auf. Er nutzte einen günstigen Augenblick und entwendete einen Bedienungsgeldbeutel. Danach begab sich der 39-Jährige auf sein Zimmer. Kurz darauf verließ er das Gebäude. Den Geldbeutel entsorgte er dabei in einem Mülleimer. Das Geschehen beobachtete ein Zeuge, so dass der Diebstahl schnell geklärt werden konnte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

