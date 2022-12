Ulm (ots) - In Anbetracht der Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs gewesen, ist ein 63-jähriger Mann in der Nähe von Unlingen. Der Mann war mit seinem Pkw am Freitagnachmittag auf der B311 von Riedlingen her kommend in Richtung Ehingen unterwegs gewesen und wollte auf Höhe Unlingen einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Die B 311 ist im Bereich der Unfallstelle dreispurig ausgebaut und der VW-Lenker nutzte zum ...

