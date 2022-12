Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Überholvorgang endet im Acker - Unlingen

Ulm (ots)

In Anbetracht der Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs gewesen, ist ein 63-jähriger Mann in der Nähe von Unlingen. Der Mann war mit seinem Pkw am Freitagnachmittag auf der B311 von Riedlingen her kommend in Richtung Ehingen unterwegs gewesen und wollte auf Höhe Unlingen einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Die B 311 ist im Bereich der Unfallstelle dreispurig ausgebaut und der VW-Lenker nutzte zum Überholen den aus seiner Sicht linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ehingen. Diese Fahrspur war jedoch aufgrund der winterlichen Witterung glatt und er Mann verlor auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto kollidierte beim Wiedereinscheren mit dem Lkw, wurde von dem schweren Fahrzeug abgewiesen und landete schlussendlich in einem Acker. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und bei der Bergung der beteiligten Fahrzeuge kam es im Bereich der Unfallstelle zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

