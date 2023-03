Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Schule in Bonn-Endenich - Unbekannte verursachten hohen Sachschaden - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 22.03.2023, gegen 23:00 Uhr, und dem 23.03.2023, gegen 05:30 Uhr, brechen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Straße "Am Burggraben" in Bonn-Endenich ein.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kletterten die Unbekannten zunächst über einen Zaun auf das Schulgelände. Durch das gewaltsame Aufhebeln eines Bürofensters gelangten sie dann in das Gebäude, in dem sie weitere Türen gewaltsam öffneten. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten, zu denen auch der Sanitätsraum der Schule gehörte. Sie verließen sie Schule schließlich durch ein Fenster und entfernten sich unerkannt vom Ort des Geschehens. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Einbrecher verursachten einen geschätzten Sachschaden im Umfang von mehreren tausend Euro.

Unbekannte hatten bereits in den Nachtstunden zum 06.03.2023 das Fenster eines Büroraumes der betroffenen Schule eingeschlagen und den zugehörigen Raum durchwühlt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem geschehen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell