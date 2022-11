POL-DU: Marxloh: Wache Marxloh bis auf Weiteres geschlossen - Anzeigen können in Hamborn oder Walsum erstattet werden

Duisburg (ots) - Nach drei Überfällen in der Stadt am Wochenende sucht die Polizei Duisburg Zeugen. Hier die Details: Aldenrade Bereits am Freitagnachmittag (18. November, gegen 17:20 Uhr) ist am Kometenplatz ein 12-Jähriger aus einer Gruppe von etwa acht bis neun Jugendlichen heraus angegriffen worden. Wie der Junge später berichtete, habe ihn einer der ...

mehr