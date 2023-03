POL-BN: Ladendieb in Bonner City vorläufig festgenommen - Tatverdächtiger hatte hochwertige Sportuhren und ein Taschenmesser entwendet

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 17.03.2023, gegen 17:00 Uhr, und dem 20.03.2023, gegen 13:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der "Hohe Straße" in Bonn-Tannenbusch geparkten LKW eines Logistikunternehmens zu schaffen. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand pumpten sie aus dem Tank des vor einem ...

