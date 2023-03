Polizei Bonn

POL-BN: Tannenbusch: Unbekannte zapfen Diesel rund 200 Liter Diesel aus geparktem LKW ab - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 17.03.2023, gegen 17:00 Uhr, und dem 20.03.2023, gegen 13:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der "Hohe Straße" in Bonn-Tannenbusch geparkten LKW eines Logistikunternehmens zu schaffen.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand pumpten sie aus dem Tank des vor einem Firmengebäude geparkten Lkw rund 200 Liter Dieselkraftstoff ab und entfernten sich dann mit ihrer "Beute" in unbekannte Richtung.

Nach der erfolgten Anzeigenerstattung hat das zuständige KK 33 die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell