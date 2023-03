Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Verletzten, Heimerzheim

Bonn (ots)

Am Dienstag, 21.03.2023, gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 30jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L182 aus Bornheim kommend in Fahrtrichtung Heimerzheim. Im dortigen Kurvenbereich geriet die PKW-Fahrerin in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 55jährigen PKW-Fahrer zusammen. Ebenfalls im Fahrzeug des entgegenkommenden Fahrzeugs befand sich ein Beifahrer. Beide PKW-Fahrer:innen und der Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mittels Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle bis ca. 20:30 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. (WW)

