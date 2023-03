Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Supermarkt in Bonner Nordstadt - Unbekannte entwendeten Zigaretten und Tabak - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 18.03.2023, gegen 21:00 Uhr, und dem 20.03.2023, gegen 05:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt auf der Kölnstraße in der Bonner Nordstadt ein.

Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen des Türbereiches zunächst Zugang in das Ladenlokal verschafft. Hier gingen sie neben drei Zigarettenautomaten im Kassenbereich auch einen zentralen Tabakschrank an. Die Behältnisse wurde jeweils gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Tabakwaren in noch nicht festgestelltem Umfang - mit ihrer Beute verließen sie den Tatort unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

