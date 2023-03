Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Versuchter schwerer Raub auf Taxifahrer - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Sonntagabend (19.03.2023) haben drei bislang unbekannte Männer in der Bonner Weststadt versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Gegen 20:15 Uhr nahm der 68-jährige die jungen Männer am Bonner Hauptbahnhof auf, als Fahrtziel wurde die Immenburgstraße angegeben. Dort angekommen, stiegen der Beifahrer sowie der hinter diesem sitzende Fahrgast aus. Der hinter dem Fahrer sitzende Mann forderte nun unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Fahrer betätigte das Gaspedal, woraufhin der dritte Tatverdächtige das Taxi verließ und ohne Beute mit seinen Begleitern in unbekannter Richtung davonlief. Die drei Personen wurden im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch das angrenzende Gelände des alten Schlachthofs durchsucht wurde, nicht mehr angetroffen. Sie können auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang wie folgend beschrieben werden:

Alle drei etwa 20-25 Jahre alt - sprachen untereinander Arabisch und mit dem Fahrer Deutsch mit Akzent - dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die drei Männer zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

