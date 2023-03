POL-BN: Bonn-Zentrum: 28-Jähriger nach räuberischem Ladendiebstahl festgenommen

Bonn (ots) - Am 18.03.2023, in der Zeit zwischen 21:30 und 23:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Hochparterrewohnung auf der Paul-Langen-Straße in Bonn-Holzlar ein. Nach der Spurenlage kletterten sie zunächst auf den Balkon der Wohnung. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters verschafften sie sich Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich gezielt nach ...

