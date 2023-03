Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Straßenraub festgenommen

Bornheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.03.2023) kam es in der Domhofstraße in Bornheim-Hersel zu einem versuchten Straßenraub. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Tatverdächtigen, eine 26-jährige Frau und ein 30-Jähriger Mann, zur Tatzeit gegen 06:30 Uhr einen 43-jährigen Mann und eine 38-jährige Frau unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe zur Herausgabe einer Tasche aufgefordert und den 43-Jährigen mit Reizgas attackiert. Im weiteren Geschehensablauf flüchteten die mit jeweils rund 1,0 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen ohne Beute vom Tatort. Beide wurden im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung in der Elbestraße angetroffen und vorläufig festgenommen.

Das für die Aufklärung von Raubdelikten zuständige Kriminalkommissariat 13 übernahm die Ermittlungen gegen sie. Diese dauern derzeit noch an. Die Ermittler bitten Zeugen, die das Tatgeschehen oder die Tatverdächtigen am Freitagmorgen in Hersel beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

