Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto in Baustelle gefahren

Freiburg (ots)

In eine Baustelle fuhr am Montag, 11.07.2022 gegen 14.40 Uhr ein 79 Jahre alter Mann in der Straße Gündenhausen. Mit seinem VW Polo befuhr er die Straße in östlicher Richtung und beabsichtigte eine auf seinem Fahrstreifen befindliche Baustelle zu umfahren. Dabei schätzte er ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug falsch ein und bremste erst im letzten Moment ab, da beide Fahrzeuge nicht durch den Baustellenabschnitt passten. Er fuhr daraufhin frontal in die Baustelle rein und fuhr dabei einen Hydranten um, was für einen größeren Wasseraustritt sorgte. Der 79-jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, an der Baustelle rund 200 Euro. Die Feuerwehr Schopfheim war zum Reinigen der Straße mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

