POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Reutlingen (ots)

Geislingen (ZAK): Unfall mit fünf Schwerverletzten

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K 7128 schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der Kreisstraße von Geislingen herkommend in Richtung Isingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen der Balinger Verkehrspolizei nach kam er am Beginn einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Pkw mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 31 Jahre alten Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf zunächst gegen die neben der Straße stark ansteigende Böschung abgewiesen. Anschließend kam er auf der Straße zum Stehen. In den VW prallte im Anschluss eine ebenfalls in Richtung Geislingen fahrende, 52-jährige Skoda-Fahrerin. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrerinnen und der Unfallverursacher schwer verletzt. Weiterhin erlitten eine 55 Jahre alte Frau und ein 68-Jähriger in dem VW Golf schwere Verletzungen. Mehrere Beteiligte wurden bei dem Unfall in den erheblich deformierten Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Diese rückte mit einem Großaufgebot von sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Der Rettungsdienst war neben einer Vielzahl an Fahrzeugen mit zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Zudem kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Unfallsachverständiger eingeschalten. An den total beschädigten Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 33.000 Euro entstanden. Die K 7128 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge bis 22 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

