POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Mit Gegenverkehr kollidiert Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Roanner Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger war dort gegen 8.50 Uhr mit seinem Daihatsu Materia in Richtung Sondelfinger Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er dabei mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und prallte dort ...

