Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Riskant überholt

Reutlingen (ots)

Mit Gegenverkehr kollidiert

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Roanner Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger war dort gegen 8.50 Uhr mit seinem Daihatsu Materia in Richtung Sondelfinger Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er dabei mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal in den entgegenkommenden VW Polo einer 48-Jährigen. Der 47-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Während er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, erlitten die Polo-Lenkerin und ihre 84 Jahre alte Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch sie wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Reutlingen (RT): Kellerbrand

Zu einem Brand im Keller eines Verkaufs- und Bürogebäudes auf dem Hofgut Gaisbühl sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagvormittag, gegen elf Uhr, ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache in einem Kellerraum ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Eine 22-Jährige und ein 52-Jähriger wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Lichtenstein (RT): Leichtkraftradfahrer zu Fall gebracht und weitergefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Honauer Steige ereignet hat, sucht derzeit das Polizeirevier Pfullingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 16-Jähriger mit seiner Kawasaki gegen 17.45 Uhr die Steige in Richtung Traifelberg. Dabei wurde er kurz vor der alten Zahnradbahn von einem roten BMW überholt, der in einer darauffolgenden Rechtskurve kurz vor ihm einscherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 16-Jährige stark abbremsen, worauf er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Der Jugendliche zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Den entstandenen Sachschaden an dem Leichtkraftrad schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Der rote BMW war zwischenzeitlich ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 zu melden. (rn)

Kirchheim (ES): Riskant und trotz Gegenverkehrs überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, den ein noch unbekannter Lkw-Lenker am Montagmorgen auf der B 297 verursacht hat. Gegen 6.50 Uhr war dieser mit einem Klein-Laster von Kirchheim herkommend in Richtung Schlierbach unterwegs und überholte im Kurvenbereich einen anderen Lkw mit Anhänger. Ein entgegenkommender, 38-Jähriger musste mit seinem Ford Transit eine Vollbremsung einleiten und in den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Im Grünstreifen kollidierte der Transporter noch mit einem Verkehrszeichen, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Unfallverursacher und der Fahrer des überholten Lkw setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Beim Klein-Laster des Unfallverursachers könnte es sich um einen 7,5 Tonner mit einem weißen oder grauen Kasten- bzw. Planen-Aufbau handeln. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder insbesondere Hinweise zu dem gesuchten Klein-Laster bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

