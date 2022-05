Wassenberg (ots) - Einer 49-jährigen Frau aus Wassenberg wurde am Montag, 23. Mai, zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr, die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, als sie gerade in einem Supermarkt an der Weilerstraße einkaufte. In der Geldbörse befanden sich EC-Karten sowie persönliche Ausweise und Dokumente. Für die Wiederbeschaffung Ihrer persönlichen Gegenstände wie Geldkarten, Ausweise, Smartphone etc. können ...

