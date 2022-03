POL-MG: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in den letzten Tagen vermehrt mit einer neuartigen Betrugsmasche bei Bürgerinnen und Bürgern in Mönchengladbach angerufen und versucht, an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen. Dabei gaben die Kriminellen an, dass sie Mitarbeiter von Europol seien. In einigen Fällen wurde auch behauptet, es lege ein Haftbefehl ...

mehr