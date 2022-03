Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Hier spricht Europol" - Polizei warnt vor neuer Telefon-Betrugsmasche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen vermehrt mit einer neuartigen Betrugsmasche bei Bürgerinnen und Bürgern in Mönchengladbach angerufen und versucht, an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen.

Dabei gaben die Kriminellen an, dass sie Mitarbeiter von Europol seien. In einigen Fällen wurde auch behauptet, es lege ein Haftbefehl gegen die angerufene Person vor. Durch technische Manipulation erschien bei den Angerufenen eine Telefonnummer im Display, die tatsächlich der Polizei gehört. Diese Vorgehensweise soll den Kriminellen und ihrem Anliegen den Anschein von Seriosität verleihen. Es wurden Auskünfte über Namen, Geburtsdaten, Adressen, Handynummern, Mailadressen oder Bankverbindungen erfragt.

Die Polizei geht davon aus dass diese Anrufe der Vorbereitung von Straftaten dienen und empfiehlt, in solchen Fällen sofort aufzulegen und keine Informationen preiszugeben. (jn)

