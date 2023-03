Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: 36-jähriger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs - Zusätzliche Ermittlungen wegen Angabe falscher Personalien

Königswinter (ots)

Am Montag (20.03.2023) führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei gegen 15:00 Uhr Verkehrskontrollen am Grünen Weg in Königswinter durch. Dabei fiel ein augenscheinlich modifizierter VW Golf auf, der von den Beamten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrzeugführer gab an, seine Dokumente zu Hause vergessen zu haben und machte mündliche Angaben zu seiner Identität. Im Laufe der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass er falsche Angaben machte und es sich um eine völlig andere Person handelte. Dem 36-Jährigen war bereits zwei Mal die Fahrerlaubnis entzogen worden und er war demnach ohne Führerschein unterwegs. Seine tatsächlichen Ausweisdokumente führte er in seiner Unterhose mit. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und das Fahrzeug durch einen Berechtigten abgeholt.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Angabe von falschen Personalien. Ebenfalls ergeht ein Bericht an das Straßenverkehrsamt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden zahlreiche weitere Verkehrsverstöße geahndet. Insgesamt erhoben die Beamtinnen und Beamten 43 Verwarnungsgelder wegen diverser Verkehrsverstöße.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell