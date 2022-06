Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz im Hochhaus - Pfanne auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 08.40 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster in einem Hochhaus in der Basler Straße mitgeteilt. Zudem sei ein Rauchmelder hörbar. Die Feuerwehr lokalisierte im vierten Obergeschoss eine Wohnung, in welcher der 79-jährige Bewohner wohl sein in einer Pfanne befindliches Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergaß, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Der Bewohner versuchte noch mittels Geschirrtücher den Brand zu ersticken, doch diese gingen in Flammen auf. Der Bewohner wurde vorsorglich zwecks einer Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es sei kein Sachschaden entstanden.

