Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Kaiserslautern (ots)

In der dritten Fußball-Liga begegneten sich am Freitagabend im Saarbrücker Ludwigspark die Mannschaften des 1. FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden. Nach dem Spiel kam es in der Kaiserslauterer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung mit Fußballfans des 1. FC Kaiserslautern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren fünf Anhänger der SG Dynamo Dresden kurz vor Mitternacht auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sie in der Logenstraße attackiert wurden. Bei den Tätern soll es sich um Anhänger des 1. FCK gehandelt haben. Acht Krawallmacher flüchteten in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Ermittlung nach den Personen dauert an. Von den Angegriffenen ist nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung kurz vor Mitternacht in der Logenstraße / Ecke Richard-Wagner-Straße beobachtet? Wer kann Hinweise zu den flüchtenden Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell