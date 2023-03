POL-DN: Schaufenster eingeworfen und Taschen gestohlen

Düren (ots) - Am Samstagmorgen versuchte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer nach einer Kollision mit der Leitplanke mit seinem Pkw von der Unfallstelle zu flüchten. Um 07:05 Uhr meldete ein Anwohner, der zuvor einen lauten Knall gehört hatte, dass ein Pkw in der Kurve Rütger-von-Scheven-Straße / Nippesstraße in Düren nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren war. Der Fahrer versuchte zudem den Pkw von der Unfallstelle wegzuschieben. Sofort ...

