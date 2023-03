POL-DN: Randalierer treten Spiegel ab - Zeugen gesucht

Merzenich (ots) - Vier beschädigte Fahrzeuge, zwei Leichtverletzte, sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4800 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Donnerstagmorgen (02.03.2023) auf der Landesstraße 264, in Höhe der Anschlussstelle Autobahn 4 in Fahrtrichtung Aachen, ereignete. Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Niederzier die Landesstraße 264 aus Richtung Ellen kommend in ...

mehr