Polizei Düren

POL-DN: Erneut zwei Pkw entwendet

Kreis Düren (ots)

Im Kreis Düren wurden in der Zeit von Mittwoch (01.03.2023) auf Donnerstag (02.03.2023) erneut zwei Fahrzeuge entwendet, darunter auch wieder ein BMW. In Düren-Arnoldsweiler schlugen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 06:45 Uhr zu. Hier entwendeten sie aus einer Einfahrt in der Straße "Auf dem Hostert" einen schwarzen BMW X4. Nach Angaben des 48-jährigen Halters des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen DN-MJ45 handelt es sich bei der genauen Tatzeit möglicherweise um 04:21 Uhr. Zwischen 18:00 Uhr und 07:50 Uhr waren Diebe in Jülich erfolgreich. Dort entwendeten sie einen blauen VW Golf GTI mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-TF112 aus der Straße "Zum Rosental". Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell