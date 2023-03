Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher stiegen durchs Fenster ein

Düren (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (01.03.2023) auf Donnerstag (02.03.2023) in eine Kindertagesstätte in der Kleiststraße ein.

Nach Angaben der 39-jährigen Leiterin der Kita in Arnoldsweiler müssen sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:55 Uhr Zutritt verschafft haben. Sie hebelten das Fenster eines Büros auf und durchwühlten einen Aktenschrank. Mit ihrer Beute (Bargeld) entkamen sie anschließend unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

