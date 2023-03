POL-DN: Pkw Brand - Hunde gerettet

Kreis Düren (ots) - Im Kreis Düren kam es in der Nacht von Montag (27.02.2023) auf Dienstag (28.02.2023) zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen, in beiden Fällen handelt es sich um Modelle des Herstellers BMW. In Inden hat ein 37-jähriger Nutzer eines Fahrzeugs dieses am Montagabend (27.02.2023) gegen 19:00 Uhr in der Straße "Am Wehebach", in Höhe der Hausnummer 33, abgestellt. Um 05:00 Uhr am nächsten Morgen (28.02.2023) befand sich das Fahrzeug nicht mehr an seinem ...

