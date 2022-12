Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbrüche in Gartenhäuser - Geschädigte und Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 01. auf den 02.12.2022 wurden durch unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser im Bereich der L 532 (Breitenweg, Neustadt-Mußbach) aufgebrochen und verschiedene Gegenstände (u. a. Stromgenerator, Nahrungsmittel) entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten die Beamten drei bislang nicht zuordenbare Schubkarren mit vielen weiteren Gegenständen auffinden und sicherstellen. Weitere Geschädigte sowie Personen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

