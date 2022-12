Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand - Unverständnis über Feuerwehreinsatz

Gerolsheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag (01.12.2022) gegen 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Brand an einem Einfamilienhaus in Gerolsheim gemeldet. Kräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr wollte der verantwortliche Bewohner zunächst nicht aufs Grundstück lassen. Er zeigte kein Verständnis für den Feuerwehreinsatz anlässlich eines Lagerfeuers, welches er im Garten selbst angezündet hatte. Schlussendlich ließ er doch zu, dass das Feuer, welches nicht ungefährlich nah zur Hauswand loderte, gelöscht wird. Weil der Verantwortliche im Rahmen der Diskussionen einen Feuerwehrmann angespuckt haben soll, wird wegen Beleidigung ermittelt.

