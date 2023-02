Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Alkoholisiert Unfall verursacht

Appenweier (ots)

Alkohol am Steuer dürfte Grund für einen Unfall am Dienstagabend auf der Sander Straße gewesen sein. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 58 Jahre alte Autofahrer augescheinlich aufgrund seiner später festgestellten starken Alkoholisierung auf der Fahrspur eines entgegenkommenden Autofahrers. Dieser versuchte dabei noch dem Pkw des Endfünfzigers auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit ihm nicht mehr verhindern. Der leichtverletzte 58-Jährige war in der Folge nicht in der Lage einen Alkoholtet durchzuführen, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik entnommen werden musste. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten an den Abschlepphaken. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

