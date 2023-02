Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Kappel-Grafenhausen - Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme - Nachtragsmeldung

Kehl, Kappel-Grafenhausen (ots)

Der 44-jährige Mann wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg dem Haftrichter des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Beschuldigten den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts der Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Entziehung Minderjähriger, mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen, mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und mit weiteren Verkehrsdelikten beantragt. Der Richter erließ am frühen Dienstagabend antragsgemäß Haftbefehl, wonach der 44-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt waren mehrere Streifen im Einsatz, die den flüchtigen BMW verfolgt haben. Parallel hierzu eilte der Kindsvater mit einem weitere Pkw dem gestohlene Fahrzeug nach und hielt parallel dazu Kontakt zur Polizei. Mittlerweile sind bei der Verkehrspolizei die ersten Zeugenhinweise eingegangen. Demnach soll es auf der Autobahn zu diversen gefährlichen Manövern des 44-Jährigen gekommen sein.

Nach derzeitigem Sachstand wird von drei Verkehrsunfällen ausgegangen, zwei in Kappel-Grafenhausen und einem in Rust. Gegen etwa 15.40 Uhr prallte das Fluchtfahrzeug in der Rheinstraße in Kappel-Grafenhausen seitlich gegen einen BMW. Daraufhin touchierte er in Rust in der Austraße in einer Kurve einen Opel. Gegen 15.55 Uhr befuhr er die L103 und überholte mehrere Fahrzeuge. Beim Einscheren soll er einen weiteren Renault beschädigt haben. Außenstehende Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt. Letztlich war das Fahrzeug aufgrund der vorangegangenen Unfälle nicht mehr fahrbereit - ein Reifen war geplatzt - und der Flüchtige ließ sich widerstandlos von einer Streife des Verkehrsdienstes Offenburg festnehmen.

Das 11-jährige Mädchen ist nach aktuellen Erkenntnissen inzwischen in ärztlicher Behandlung. Es dürfte durch die rasante Flucht und den damit einhergehenden Verkehrsunfällen Verletzungen davongetragen haben.

Ursprungsmeldung vom 13.02.2023, 20.03 Uhr

Kehl/Kappel-Grafenhausen Eine Autofahrerin stellte am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr ihren BMW mit französischer Zulassung im Bereich des Bahnhofvorplatzes in Kehl ab, um nach derzeitigen Erkenntnissen eine kurze Besorgung zu machen. Ihr 11-jähriges Kind blieb in dieser Zeit auf dem Rücksitz des Wagen sitzen; den Schlüssel hatte sie im Fahrzeug stecken lassen. Zeugen berichteten, dass sich zu diesem Zeitpunkt ein noch Unbekannter hinters Steuer gesetzt hatte und mit dem BMW samt Kind in Richtung Frankreich unterwegs war. Nach der Alarmierung der Polizei wurde unmittelbar die Verständigung der Bundespolizei und der Police Nationale eingeleitet. In Frankreich konnte daraufhin die Verfolgung des Mannes aufgenommen werden, woraufhin der Unbekannte über die Pierre-Pflimlin-Brücke wieder nach Deutschland zurück fuhr und dort an der Anschlussstelle der A5 in Offenburg in Richtung Süden steuerte. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei verfolgten den BMW bis nach Kappel-Grafenhausen. Dort konnte der Flüchtige von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei dem Mann um einen 44 Jahre alten, türkischen Staatsangehörigen, welcher in Frankreich gemeldet ist. Wie sich herausstellte, dürfte er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Das 11-jährige Mädchen wurde von den Polizisten in Sicherheit gebracht. Es blieb trotz der waghalsigen Fahrt unversehrt. Auf der Strecke von Kehl über Frankreich bis nach Kappel-Grafenhausen hatte der Fahrzeugdieb auf seiner Flucht mehrere Autos zum Teil erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er zwei Unfälle in Kappel verursacht sowie weitere Blechschäden in Rust hinterlassen haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten oder Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 214200 zu melden.

Durch die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Sicherheitsbehörden, auch über die deutsch-französische Grenze hinaus, konnte die Verfolgung gegen 15.50 Uhr erfolgreich beendet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten der Kriminalpolizei dürfte das Motiv des polizeibekannten Tatverdächtigen im Diebstahl des Wagens zu suchen sein. Die Ermittlungen hierzu sind in vollem Gange. Aufgrund der Gesamtumstände wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Offenburg ordnete die vorläufige Festnahme an. Die Beantragung eines Haftbefehls wird zeitnah geprüft.

