POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall eines Radfahrers, der sich am Montag gegen 16:30 Uhr im Kreuzungsbereich Richard-Wagner-Ring mit dem Rödernweg ereignet hat, wurde dieser so verletzt, dass er zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Zweiradfahrer an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten, verlor das Gleichgewicht und fiel um. Ein Sachschaden am E-Bike entstand nicht. /ag Rückfragen bitte an: ...

