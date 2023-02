POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Wohnungseinbruch

Ettenheim (ots) - Die Ermittler des Polizeipostens Ettenheim sind auf der Suche nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Bahndamm" zugetragen haben soll. Demnach soll der Fahrer eines Nissan, der widerrechtlich auf einem Behindertenparkplatz geparkt habe, einen Mann bedroht und beleidigt haben. Dieser habe den Nissan-Fahrer auf sein Fehlverhalten angesprochen, was dann zu dieser mutmaßlichen ...

mehr