POL-OG: Mühlenbach - Jauche ausgelaufen

Ein mutmaßlich technischer Defekt an der Füllstandsanzeige einer Güllegrube dürfte am Montagabend zum Überlaufen derselben geführt haben. Eine derzeit noch nicht bekannte Menge Jauche gelangte dadurch in den Hagsbach. Ob eine Schädigung der Umwelt eingetreten ist, ist derzeit auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

