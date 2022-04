POL-MS: Unbekannte stößt mit Radfahrerin zusammen und fährt weiter - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Eine 36-jährige Radfahrerin ist Anfang April (8.4., 12:45 Uhr) an der Mecklenbecker Straße nach eigenen Aussagen von einem Pkw geschnitten worden und gestürzt. Die Münsteranerin erlitt leichte Verletzungen. Die 36-Jährige war mit ihrem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein bislang unbekannter Pkw beabsichtigte, in Höher der Boeselagerstraße an der Ampel rechts abzubiegen und achtete laut ...

