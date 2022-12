Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Verkehrsunfall mit Verletzten

Duisburg (ots)

Beim Linksabbiegen achtete gestern Abend (09. Dezember, 22:16 Uhr) an der Kreuzung Schwarzenberger Straße / Neue Krefelder Straße, der 54-jährige Fahrer eines Omnibusses nicht auf einen entgegenkommenden Autofahrer. Dabei konnte der 18 Jahre alte Fahrer eines Hyundai dem Omnibus nicht mehr ausweichen, prallte mit der Fahrzeugfront dagegen und kam erst an einer Straßenlaterne mit seinem Auto zum Stehen. Beide Insassen des Hyundai verletzten sich bei dem Zusammenstoß, der Fahrer wurde vor Ort von einer Krankenwagenbesatzung behandelt, der Beifahrer wurde zur Beobachtung, stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, wobei der Hyundai anschließend nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell