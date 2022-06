Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht am Outlet Center

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 11.06.2022, zwischen 10:30 Uhr - 15:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Outlet Center, Londoner Bogen . SV: Durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde auf dem Parkplatz des Outlet Centers, in Höhe der dortigen Bushaltestelle, ein ordnungsgemäß abgestellter grauer 3er BMW beschädigt. Vermutlich ereignete sich der Unfall beim Ein-oder Ausparken des Unfallverursachers. Der graue BMW wurde an der Frontstoßstange linksseitig beschädigt. Die Schadenshöhe an dem Fahrzeug liegt bei etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell